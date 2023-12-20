Vali Şahin: "Çocuklarımıza tarımın itibarlı iş olduğunu anlatmalıyız"

Antalya Tarım Konseyi'nin konuğu olan Antalya Valisi Hulusi Şahin, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik vurgusunda bulunurken, " Çocuklarımıza tarımla uğraşmanın, çok itibarlı bir iş olduğunu anlatıp, kabul ettirmemiz lazım" dedi.

Antalya Tarım Konseyi'nin konuğu olan Antalya Valisi Hulusi Şahin, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik vurgusunda bulunurken, " Çocuklarımıza tarımla uğraşmanın, çok itibarlı bir iş olduğunu anlatıp, kabul ettirmemiz lazım" dedi.

ATB'de düzenlenen toplantıda konulan ATAK Başkanı Ali Çandır, ATAK'ın yapısını anlatırken Antalya tarımını özetleyen bir sunum yaptı. Antalya Tarım Konseyi'nin Türkiye'de tarım alanında kurulan ilk yapı olduğunu kaydeden Çandır, "Konsey, 51 üyesiyle birlikte 400bin kişiyi temsil eden Antalya'nın en geniş tarım platformudur" dedi.

Çandır, tarım kenti Antalya'da tarım alanlarının her geçen yıl daraldığına dikkat çekti. Antalya'nın Türkiye'nin tarım alanlarının yüzde 1.5'in sahip olduğunu, ancak 2021-2022 döneminde Antalya'nın tarım alanının yüzde 2.3 oranında azaldığına dikkat çeken Çandır, kırsal nüfusun azlığına dikkat çekti.

"Üretimde lideriz"

2015'te yılları arasında Türkiye'deki örtüaltı üretim alanının yüzde 39'unun Antalya'da olduğunu belirten Ali Çandır, 2015'ten sonra diğer kentlerdeki örtüaltı tarım alanları artışıyla yüzde 38'e gerilediğine dikkat çekti. Örtüaltı domates üretiminde Antalya'nın Türkiye içindeki payının alanda ve miktarda yüzde 60 civarında olduğunu söyleyen Çandır, oranın geçen yıllara göre azaldığını belirtti. Antalya'nın Türkiye'nin sebze ihracatının yüzde 46'sını gerçekleştirdiğini kaydeden Çandır, sebzede birim ihracat değerinin yükselme eğiliminde olduğunu, sebze ihracat birim fiyatının tonda 982 dolar, domateste ise 889 dolara çıktığını söyledi.

Çandır, "Pandeminin ve pazarımızın genişlemesinin de etkisiyle sebze birim fiyatı ton 928 dolar ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı" dedi.

Antalya'nın Türkiye meyve üretiminin yüzde 7.2'sini karşıladığını kaydeden Çandır, ihracatının ise yüzde 7.1'ini yaptığını kaydetti. Çandır, sürdürülebilir tarım konusuna önem verdiklerini belirterek geçen yıllarda muz üretimiyle ilgili yaptığı uyarıyı son yıllarda fazla su tüketimiyle gündeme gelen tropikal meyvelere yönelik yaptı. Çandır, Antalya'nın kesme çiçek alanındaki başarısına dikkat çekerken, Türkiye kesme çiçek üretiminin yüzde 60'ını yapan Antalya'nın kesme çiçekte ihracatının yüzde 98'ini gerçekleştirdiğini söyledi.

"Bu topraklarda küçükbaş tüketilmeli"

Çandır, keçi yetiştiriciliğinde ülke genelinde ikinci sırada yer alan Antalya'nın Türkiye'nin keçi varlığının yüzde 6'sına sahip olduğunu belirtti. Çandır, "Aslında bu topraklarda Yörük kültüründe de var alan küçükbaş hayvanın tüketilmesi gerekiyor. Birileri çıksa da küçükbaştan restoran zinciri kursa bizim de hayvancılığımız gelişse" dedi. Çandır, Antalya'nın 16 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtirken, bu sayının önümüzdeki yıllarda artacağını kaydetti.

Çandır, Antalya'nın en'lerini de sıraladı. Antalya'nın bombus arısı üretiminin yüzde 100'ünü karşıladığını kaydeden Çandır, sebze tohumu, örtüaltı biber, örtüaltı fasulye, örtüaltı domates, karanfil, avokado üretimi başta olmak üzere bir çok üründe lider olduğuna dikkat çekti.

Antalya'nın tarımsal üretim değerine bakıldığında tarımsal desteklerden binde 7 oranında faydalandığına dikkat çeken Çandır, "Destekler yerinde, zamanında ve etki değeri ölçülerek yapılsa biz daha büyük iştahla üretmeye devam ederiz. Alın terini toprağa akıtan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum, ellerine, emeklerine sağlık" dedi.

"Kentntarımında doğru işler yapılıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın tarımsal faaliyetlerde "baş köşede" olduğunu söylerken, tarımın daha iyiye gitmesi için 2012 yılında kurulan ve ülkede ilk olma özelliği taşıyan Antalya Tarım Konseyi'ni çalışmalarının önemli sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Antalya'nın bir çok ürünün üretiminde birinci sırada yer aldığını, bazılarında yarıya yakın üretimle ülke tarımında adından söz ettirdiğini söyleyen Şahin, "Rakamlar burada yapılan işlerin doğru yapıldığını gösteriyor. Antalya Tarım Konseyi'nin burada önemli katkıları olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sürdürülebilirlik vurgusu"

Antalya tarımının daha ileri gidecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Antalya'yı tarım konusunda 21. yüzyılın yeni önceliklerine hazırlamanın arayışı içerisinde olacağız" diye konuştu.

Sürdürebilirlik ve karbon ayak izinin tüm faaliyetlerin önceliği ve olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Şahin, "Artık suyu sonsuz kaynak gibi kullanamayız. Kaynakların en doğru şekilde kullanmanın arayışı içerisinde olacağız. Gübrenin aynı zamanda zarar verdiğini bilip ona göre kullanacağız. Toprağın büyük bir değer olduğunu bilerek doğru kullanacağız. Allah'ın bize bahşettiği güzel suyu, müthiş toprağı güzel coğrafyayı iyi kullanmalı, torunlarımıza bırakmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Tarımın itibarlı iş olduğunu çocuklarımıza anlatalım"

Vali Şahin, tarımı baltalamadan turizmin de sanayiinin de var olabileceğini kaydederken, "Bunun için yapılması gerekenleri belirleyip öyle yürümeliyiz. Bu şehir denizle dağlar arasına sıkışmış bir şehir. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim, hem koruyup hem de en iyi şekilde istifade edeceğiz. Sizler sayesinde soframıza yiyecek geliyor. Ürünün sofraya gelmesi ancak tarladaki emekle oluyor. Bunu pandemide milletçe hepimiz gördük. 'Çiftçi milletin efendisidir diyen Atatürk'ü unutmayalım. Çocuklarımıza tarımla uğraşmanın çok itibarlı bir iş olduğunu anlatıp, kabul ettirmemiz lazım" dedi.

Dünya nüfusunun arttığını, 2 bin senede ulaştığı nüfusun 6 katına 100 senede ulaşıldığına dikkat çeken Vali Şahin, tüketimin de nüfusa oranla arttığını belirtti. "Geleceğin trendi kaliteli beslenme olacak. Bunu iyi görelim" diyen Vali Şahin, Antalya'nın mikro klimasının avantajıyla üretim potansiyelinin bu noktada çok ön plana çıktığını kaydetti.

"Çiftçiye övgü"

Muz üretiminin maksimum noktaya geldiğini kaydeden Şahin, "Antalya'nın çiftçisi gelişmelere çok açık ve yeri geldiği zaman bilgiyi satın almaktan geri durmuyor. Bu nedenle Türkiye'nin geri kalanı çiftçisinden pozitif ayrışıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konsey üyeleri tarımla ilgili görüş, beklenti ve taleplerini dile getirdi.

Toplantının anısına Başkan Ali Çandır, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e plaket takdim etti.

Toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra; Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ev sahipliğinde ATB Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, ATAK İcra Kurulu Üyeleri ATSO Başkanı Ali Bahar, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ile ATAK Danışma Kurulu Üyeleri katıldı. - ANTALYA