Vali Özkan ve beraberindekilerden şehit ailesine anlamlı ziyaret

Vali Özkan ve beraberindekilerden şehit ailesine anlamlı ziyaret
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, il müdürleri ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ile birlikte Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde yaşayan şehit babası Mustafa Akay ve şehit annesi Hediye Akay'ı evlerinde ziyaret etti.

Sarıgöl'ün Aşağı Koçaklar Mahallesindeki 8 sınıflı Şehit Esin Akay Ortaokulunun açılışını gerçekleştiren Manisa Valisi Vahdettin Özkan beraberindeki Manisa AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, il müdürleri ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ile birlikte Şehit Esin Akay'ın Emcelli Mahallesinde yaşayan babası Mustafa Akay ve şehit annesi Hediye Akay'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesiyle bir süre sohbet eden heyet, şehit ailesine Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve çiçek takdim etti.

Manisa AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Her biri bu vatan için fedakarca evlat yetiştiren birer kahraman anne ve babasınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, şehitlerimizin ve onların bize emaneti olan ailelerinin duasıyladır. Şehidimizin ruhu şad olsun." dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Özkan ve beraberindekiler, şehit ailesine bir kez daha başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
