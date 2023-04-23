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Vali Özkan Ramazan Bayramı'nı Hatay'da geçirdi

Vali Özkan Ramazan Bayramı'nı Hatay'da geçirdi

Yerel Haberler

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ramazan Bayramı'nı Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlar ile birlikte geçirdi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ramazan Bayramı'nı Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlar ile birlikte geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ilk gününden itibaren Hatay'da vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Konya Valisi Vahdettin Özkan, depremden etkilenen aileleri ilk bayramlarında da yalnız bırakmadı. Vali Vahdettin Özkan, bayram sabahı ilk olarak Defne ilçesinde kurulan Dursunlu ve Hidro Çadır Kent'te kalan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Özkan, talep ve önerileri ilgili birimlerle koordine etti. Vali Özkan, bayram ziyaretini Defne ilçesine bağlı Döver ve Yeşilpınar dış mahallerinde yaşayan vatandaşları ziyaretleri ile sürdürdü. Son olarak Defne'de kurulan Kocaeli ve Limak konteyner kentte kalan vatandaşlar ile bir araya gelen Özkan, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Devletin bütün kurum ve kuruluşları ile depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirten Özkan, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarıldığını vurguladı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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