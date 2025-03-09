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Vali Özkan: "Kadınlar; toplumsal düzenin öncüleridir"

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Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlamlı bir programla kutlandı.

Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlamlı bir programla kutlandı. Vali Vahdettin Özkan ve Eşi Dr. Ruhan Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında Merkezden hizmet alan kadınlar ve çocuklarla bir araya geldi.

Vali Özkan, "Kadınlar;toplumsal düzenin inşasını ve rehberliğini yapan öncülerdir. Toplum olarak el birliğiyle çalışmalı, kadınlarımızın her alanda daha güçlü bir şekilde yer almasının önündeki engelleri aşmalıyız." dedi.

Vali Vahdettin Özkan, kadınların medeniyetin asli taşıyıcıları olduğunu belirterek, kadınların şefkat kahramanları olarak toplumdaki önemli rollerini vurguladı. Toplumsal huzurun sağlanmasında kadınların çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Vali Özkan, "Kadınların rehberliği, toplumsal barış için en önemli unsurlardan biridir. Hepimiz el birliğiyle, kadın haklarını savunmalı ve bu hakları ihlal eden her türlü olaya karşı durmalıyız." dedi.

Eğitim ve toplumsal farkındalığın önemine de değinen Vali Özkan, eğitimle toplumda kadına yönelik şiddet ve ötekileştirmenin önlenebileceğini, bunun için tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de "Kadının Güçlenmesi" genelgesinin yayımlandığını ve genelge ile 'Kadını Güçlendirme Kurulu' kurulduğunu ifade eden Vali Özkan, "Esas olan bütün kurumların bu mevzuatı çok iyi bir şekilde uygulaması ve bütün toplumun bunu benimsemesidir. Ben tekrar bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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