Vali Özkan gazileri makamında ağırladı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, gazileri valilik makamında ağırladı. Gaziler Günü'nü tebrik eden Vali Özkan, vatan uğruna fedakarca mücadele eden kahramanlarımıza teşekkür ederek, "Sizler bu milletin onur nişanesisiniz. Vatanımızın bekası için canınızı ortaya koymaktan çekinmediniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Vali Özkan, 19 Eylül'ün tarihi önemine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "19 Eylül 1921, sadece bir tarih değil, Türk Milletinin bağımsızlık kararlılığının simgesidir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verildiği bu anlamlı gün, aynı zamanda tüm gazilerimizin onur günüdür. Gazilerimiz, bağımsızlık ve hürriyet yolunda gösterdikleri cesaretle, bugünkü güçlü Türkiye'nin temel taşlarını oluşturmuşlardır. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum." - MANİSA