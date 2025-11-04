Haberler

Vali Osman Varol, Örenli Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Örenli Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Varol, devletin vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Örenli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, merkeze bağlı Örenli Mahallesi (Pirin)'i ziyaret ederek vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya geldi. Ziyarette, mahalle sakinlerinin ihtiyaç, talep ve önerilerini dinleyen Vali Varol, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Vali Varol, hizmet anlayışlarının temelinde vatandaş odaklı bir yaklaşımın bulunduğunu belirterek, "Bizim hizmet anlayışımızın temelinde vatandaşımıza hizmet inancı yatar. Devlet olarak insanımızın hizmet ihtiyacı ne ise ve neredeyse kamu kurum ve kuruluşlarımızla oradayız" dedi.

Sit alanı içerisinde yer alan mahallede vatandaşlarla birebir sohbet eden Vali Varol, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Samimi diyalogların yaşandığı buluşmada mahalle sakinleri, ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Varol'a teşekkür etti.

Vali Osman Varol, misafirperverlikleri ve sıcak karşılamalarından dolayı Örenli Mahallesi halkına teşekkür ederek, "Bu güzel buluşmalarımızın, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
