Haberler

Vali Varol, çocuk evlerinde kalan çocuklara hediyelerini takdim etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, Safvan Çocuk Evlerinde koruma altında bulunan çocuklarla bir araya gelerek onlara hediye çantaları takdim etti. Vali, devletin çocukların en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Adıyaman'ın Valisi Osman Varol, Safvan Çocuk Evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocukları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Vali Varol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından hazırlanan ve içerisinde ayakkabı ile kol saati bulunan hediye çantalarını çocuklara takdim etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Varol, bir süre sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Vali Varol, devletin koruması altındaki çocukların en iyi şartlarda yetişmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Milletimizin devletimize emanet ettiği çocukları kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmeleri, eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Ziyaret, çocuklara hediye takdiminin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

