Vali Osman Varol, Düzce Köyü'nde Yapımı Tamamlanan Evleri Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, merkez Düzce Köyü'nü ziyaret ederek yapımı tamamlanan köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen konutları gezen Vali Varol, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Varol, proje kapsamında yeni evine kavuşan Mehmet Uğur ve ailesini de ziyaret ederek, aileye yeni yuvalarında sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Vali Varol, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, il merkezi, ilçe ve köylerde hiçbir vatandaş mağdur kalmayana kadar çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ADIYAMAN