Çanakkale Valisi Ömer Toraman Şehitler Abidesini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Vali Ömer Toraman göreve başlamasının ardından ilk olarak Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesini ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Şehitler Abidesini ziyaret eden Vali Ömer Toraman, şehitler için dua okudu, temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Vali Ömer Toraman'a Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek'te eşlik etti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Vali Ömer Toraman'a ziyaretten dolayı teşekkür edip, minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Vali Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale muharebelerinin kahramanlarını ziyaret ederek, Fatiha okuduk. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE