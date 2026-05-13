Vali Naci Aktaş, Şekerbank yöneticilerini makamında ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Şekerbank yöneticilerini Valilik makamında kabul etti. Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Ergene ile Şekerbank Afyonkarahisar Şube Müdürü Aydın Aldemir’in gerçekleştirdiği ziyarette çeşitli konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde, kurumlar arası iş birliği ve bölgesel çalışmalar üzerine görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi.

VALİLİK MAKAMINDA GERÇEKLEŞEN ZİYARETTE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Şekerbank yöneticileri Vali Dr. Naci Aktaş tarafından ağırlandı. Ziyaret kapsamında banka yöneticileriyle bir süre görüşen Aktaş’ın, bölgedeki ekonomik gelişmeler ve finans sektörüne yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Gerçekleşen görüşmenin karşılıklı iyi niyet temennileriyle sürdüğü öğrenilirken, kamu kurumları ile özel sektör arasındaki iletişimin önemine dikkat çekildi. Şekerbank yöneticileri de misafirperverliğinden dolayı Vali Aktaş’a teşekkür etti.

ŞEKERBANK YÖNETİCİLERİNDEN VALİ AKTAŞ’A NEZAKET ZİYARETİ

Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Ergene ve Şube Müdürü Aydın Aldemir’in gerçekleştirdiği ziyaretin nezaket ziyareti kapsamında yapıldığı ifade edildi. Valilikte gerçekleşen kabulde bölgesel çalışmaların yanı sıra bankacılık sektörüne ilişkin genel değerlendirmelerin de ele alındığı öğrenildi.

Vali Dr. Naci Aktaş’ın kamu kurumları ile özel sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini önemsediklerini vurguladığı belirtilirken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber: Faruk Kılınç