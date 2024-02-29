Vali Mustafa Çiftçi, Yeşilay ve Kızılay Erzurum Şubelerini Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi, bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynayan Yeşilay' ve yardımlaşmada öncü kurum Kızılay Erzurum Şubelerini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, toplumu özellikle de gençliği zararlı alışkanlıklardan koruma noktasında verdikleri mücadeleden dolayı kurum yetkililerini ve çalışanlarını tebrik etti. Vali Çiftçi'nin Yeşilay ziyaretinde; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yeşilay Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan, Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Talay ve TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar yer aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Kızılay Erzurum Şubesi yetkilileriyle de bir araya geldi. Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Kızılay İl Başkanı Hüseyin Bozhalil ve TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar tarafından karşılanan Vali Çiftçi, özellikle doğal afetler sonrası göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan ve yürüttükleri sosyal yardım ve sorumluluk projelerinden dolayı Kızılay çalışanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZURUM