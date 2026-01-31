Haberler

Vali Çiftçi, yapay buz duvarına tırmandı

Vali Çiftçi, yapay buz duvarına tırmandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yapay buz duvarı etkinliğine katılarak tırmanış yaptı. Vali Çiftçi, yerli ve yabancı turistleri Palandöken'e davet etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yapay buz duvarına tırmandı.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübünce gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Palandöken zirvesinde Türkiye'de ilk defa yapılan yapay buz duvarına tırmanış gerçekleştiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Hadi gel Erzurum'a gel" sloganıyla yerli ve yabancı turistleri Palandöken'e davet etti.

Erzurum'da sadece kayak, snowboard, buz pateni, buz hokeyi olmadığını karda bot rafting ve motorlu sporlarla birlikte ekstrem sporlarında en iyi şekilde yapılabildiğini göstermek adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcularla, milli sporcularla beraberiz. Bugün şu anda Palandöken Kayak Merkezi'nde yirmi metre yüksekliğinde yüz elli metre genişliğinde olan yapay buz duvarının önündeyiz. Burada tatilcilerimiz, insanlarımız bir yandan kayak yaparlarken bir yandan da buz duvarında tırmanabiliyorlar. Ben de az önce buz duvarında bir kayak tırmanışı gerçekleştirdim. Geçen sene de bu noktada yine iki defa buz duvarı tırmanışı gerçekleştirmiştim. Palandöken'de sadece Kayak sporunun değil snowboartta yapılıyor. Geçen sene dünya şampiyonası da yapılmıştı burada. Aynı zamanda ekstrem sporlar ve her türlü kış sporları rahatlıkla yapılabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi bu manada. bütün sporlara imkan tanıyor. Ben buz duvarı tırmanışından da bunların içerisinde ayrı bir yere sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tırmanış sonrası Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Vali Mustafa Çiftçi'ye plaket takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Kongo'da büyük facia: 226 kişi hayatını kaybetti

Son dönemin en büyük faciası: 226 ölü
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi