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Vali Mustafa Çiftçi, Jandarma Personeli ile Bayramda Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Çiftçi, Jandarma Personeli ile Bayramda Bir Araya Geldi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, jandarma personelinin bayramını kutladı ve devletin bekası için yürüttükleri görevi için teşekkür etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Konu ile ilgili paylaşımda, "Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi, devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için cansiperane yürüttüğü görevini bayramda da sürdüren jandarma personeli ile bir araya geldi" denildi.

İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Rıza Gündoğdu tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, görevi başındaki kahraman askerlerin bayramını kutladı. Ziyarette Vali Çiftçi'ye, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Orman Bölge Müdür Vekili Muammer Tizi eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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