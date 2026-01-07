Haberler

Vali Çiftçi'den anlamlı ziyaret

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi, Hamidiye Çocuk Evi'ni ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Vali, çocukların güvenli bir ortamda yetişmelerinin önemine vurgu yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile birlikte Hamidiye Çocuk Evi'ni ziyaret etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çiftçi ve eşi, çocukların talep ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi alarak onlarla bir süre sohbet etti.

Konu ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ziyaretin sonunda Sayın Valimiz, çocukların huzurlu, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yetişmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak emeği geçen tüm personele teşekkür etti" denildi. - ERZURUM

