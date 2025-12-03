Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen öğrenci buluşmasında üniversite gençliğiyle bir araya geldi. ETÜ Kültür ve Tarih Kulübü tarafından organize edilen program, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasında gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un tarihi, kültürel ve stratejik önemine vurgu yaparak üniversite gençliğinin şehrin gelişimi için kritik bir role sahip olduğunu ifade etti. Çiftçi, öğrencilere eğitim süreçlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunurken; kamu yönetimi, kariyer planlama ve toplumsal sorumluluk konularında önemli mesajlar verdi.

Programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin şehirle bütünleşme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek Vali Çiftçi'ye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Soru-cevap bölümüyle devam eden programda öğrenciler, Vali Mustafa Çiftçi'ye merak ettikleri konular hakkında soru yöneltme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören etkinliğin sonunda, ETÜ Kültür ve Tarih Kulübü öğrencileri tarafından Vali Çiftçi'ye hediye takdim edildi.

Ardından Vali Mustafa Çiftçi, programın düzenlenmesinde emeği geçen kulüp üyesi gençlere teşekkür belgeleri takdim ederek üniversite gençliğinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerde gösterdiği duyarlılıktan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM