Üye Girişi
Haberler

Vali Mustafa Çiftçi, Bölge Adliye Mahkemesi ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde yapımına başlanılan ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte binanın kasım ayının ilk haftasında hizmete açılması planlanıyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde yapımına başlanılan ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

2 Temmuz 2024'te sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanılan inşaatta zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Temeli atılan; subasman imalatına devam edilen binanın, önümüzdeki kasım ayının ilk haftası tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Bölge Adliye Mahkemesi ek hizmet binasının inşaat alanındaki incelemelerinde Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aziziye Yerel Politika Güncel Haberler

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

 Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı

Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title