Vali Makas, Kaynaşlı'da Karayolu Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliği'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesinde ulaşım altyapısına yönelik çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliği'nde incelemelerde bulundu. Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Otoyol Bakım İşletme Şef Vekili Abdülselam Aladağ ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Mehmet Makas, bölgede yürütülen çalışmalar ile bakım ve işletme faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Kurum personeliyle de bir araya gelen Vali Makas, ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesinde görev yapan çalışanlara teşekkür etti. Makas, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynaşlı'da karayollarının bakım, işletme ve ulaşım güvenliğine yönelik çalışmaların ilgili ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı