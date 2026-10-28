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Vali Makas’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Vali Makas’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır" dedi.

Vali Mehmet Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Makas, mesajında "Esarete ve boyunduruğa rıza göstermeyen Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Aziz Şehitlerimizin kanları ve Kahraman Gazilerimizin cephedeki mücadeleleri, top yekun bir milletin can siperane gayretleriyle bir ve beraber kurduğu son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Cumhuriyet, ecdadımızın iman, azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde elde ettiği zaferin en büyük nişanesidir. Kadim medeniyet tarihimiz, sarsılmaz milli birliğimiz ve güçlü ortak değerlerimizin üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle çıktığı yolda 103 yıldır birçok badireden güçlenerek çıkmış, ikinci yüzyılında dünya sahnesinde etkin rol almayı başarmıştır. Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller Cumhuriyet meşalesinin altında hem aydınlanırken hem de geleceğin parlak sayfalarını aralamaktadır. Milletimiz, yeni işgal girişimlerine karşıda, İstiklal Harbindeki kararlılıkla mücadele edeceğini 15 Temmuz akşamı hain FETÖ darbe girişimini gerçekleştirdiği o gece tüm dünyaya göstermiştir. Aziz Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu vatanın, terör tehditlerinden arındırılması ve içeride birliğin mukim kılınması adına Gazi Meclisimizde geniş bir uzlaşıyla kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasında tarihi bir adımı işaret etmektedir. Bugün, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışmalıyız. Atalarımızın bize emanet ettiği bu vatanı, gelecek nesillere daha müreffeh bir şekilde teslim etmek öncelikli görevimizdir. Dünyaya yeniden nizam verecek Türk'ün Çağı Türkiye Yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi daha da yüksek seviyelere taşımak adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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