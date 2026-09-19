Vali Makas’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Düzce Valisi Mehmet Makas, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin vatan ve millet için gösterdiği fedakarlığa dikkat çekerek tüm gazilerin gününü kutladı.

Vali Mehmet Makas, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Makas, mesajında 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin 105. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti. Makas mesajında "19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik Unvanı ve Mareşal Rütbesinin verilişinin 105. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan Aziz Milletimizin şanlı tarihi, kahramanlık destanlarıyla doludur. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kıbrıs Barış Harekatında, İç Güvenlik Harekatlarında ve 15 Temmuz destanında nice yiğitler bu toprakları kanlarıyla sulamış; 'Ölürsek Şehit, Kalırsak Gazi oluruz' diyerek vatanı canları pahasına savunmuşlardır. Gazilerimiz, bu milletin sağlam duruşunun, sarsılmaz inancının yaşayan abideleridir. Gazilik unvanı, sadece bir kahramanlık nişanı değil, aynı zamanda Türk İslam medeniyetinin muhafızlığını üstlenmiş, millete adanmış hayatların sembolüdür. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz, Aziz Milletimiz dünya üzerinde var olduğu müddetçe, bu topraklarda aşaan herkes için Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere, tüm Şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan Gazilerimize, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı