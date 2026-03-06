Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Şehit Ramazan Gel'in ailesini ziyaret ederek, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu vurguladı.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte, 1993 yılında Hakkari Çukurca'da şehit düşen kahraman askerimiz Ramazan Gel'in ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Makas ve eşi, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Şehit Ramazan Gel'in aziz hatırası yad edilirken, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğu vurgulandı.

Aziz şehidimizin ruhuna dua edilen ziyarette Vali Mehmet Makas, şehit ailelerinin bu vatanın asıl sahipleri olduğunu vurgulayarak, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında bulunduğunu ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı