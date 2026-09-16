Vali Makas Çilimli’de TMO fındık alım merkezini inceledi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Çilimli Topçular'da faaliyet gösteren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Alım Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Çilimli ilçesi Topçular bölgesinde bulunan TMO Ürün Alım Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile protokol üyeleri de yer aldı.

Ürün alım merkezinde çiftçiler ve TMO personeliyle bir araya gelen Vali Makas, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üreticilerle de sohbet eden Makas, hasat dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Makas, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı