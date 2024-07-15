Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Düşman içimizden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını giymiş hainler tarafından Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalışıldı" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Köşger, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ile yakınları oğullarının mezarında gözyaşı döktü.

"Bütün millet ayağa kalktı"

Vali Köşger, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Bu toprakları vatan kılmak için çok büyük sınavlardan geçtik. Onların hepsinde düşman belliydi ama burada düşman içimizden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını giymiş hainler tarafından Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalıştı. Bütün millet ayağa kalkarak asker ve polisiyle birlikte bu millet o badireyi savuşturmuş oldu" dedi.

"Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam"

İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise her 15 Temmuz'da yaralarının tazelendiğini belirterek, "Evlatlarımla gurur duyuyorum. Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Bu vatan için her zaman varız. Allah vatana millete zeval vermesin" diye konuştu.

Daha sonra protokol, Asri Mezarlığa giderek şehit Halit Yaşar Mine'nin ardından da Buruk Mezarlığı'na giderek şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti. - ADANA