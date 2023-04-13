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Vali Kızılkaya, polislerle iftar sofrasında buluştu

Vali Kızılkaya, polislerle iftar sofrasında buluştu

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da Türk Polis Teşkilatı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da Türk Polis Teşkilatı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Türk Polis Teşkilatı mensuplarıyla iftar sofrasında buluştu. Programda konuşma yapan Vali Kızılkaya, "Kahraman polislerimizle iftar sofrasında buluştuk. 178 yıldır milletimize huzur ve güven veren, her Türk çocuğunun hayallerini süsleyen; Türk Polis Teşkilatı hep var ol" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Elbistan Yerel Haberler

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