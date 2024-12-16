Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Vali Kaya Kurtköy'ü Ziyaret Etti, Yerli Malı Haftası Etkinliklerine Katıldı

Vali Kaya Kurtköy'ü Ziyaret Etti, Yerli Malı Haftası Etkinliklerine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Kurtköy'deki yerli malı etkinliklerine katıldı, köy halkı ile buluştu ve doğal güzellikleri koruma çalışmalarını anlattı.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova'nın köylerine yaptığı incelemelere bu kez Kurtköy'de devam etti.

Vali Kaya'ın ilk durağı Kurtköy Anaokulu ve İlkokul oldu. Kaya, burada 'Yerli Malı Haftası' çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldi. Ardından köy konağında Kurtköylülerle buluşarak talep ve önerileri dinledi. Son olarak ise Yalova Kurtköy'de lezzetli tandır ekmeği yaparak tanınan 66 yaşındaki Hamide Kutluay'ı ziyaret etti. Kutluay'ın hazırladığı lezzetli tandırların tadımı yapan Vali Kaya, Kurtköy ziyaretine burada noktaladı. Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Kurtköy'ün güzelliklerinden bahseden Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Yalova'mızın tüm köyleri turizmi ile ön plana çıkıyor. Bugün Kurtköy'ün hem tarihi hem de doğal güzelliklerini koruma ve geliştirme adına çalışmalarımızı köy halkımız ile paylaştık. İnanıyoruz ki kısa bir zamanda köylerimiz farklı illerden gelecek turistlerle daha da tanınacak. Vatandaşlarımıza yaptığımız ziyaretlerimiz devam edecek. Özellikle görev süremiz boyunca Yalova'mızın her bir noktasını ziyaret etmek istiyoruz. Buradan tüm Kurtköylülere misafirperverliklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

Programın sonunda, Yalova'nın tek karavan kamp alanı, tarihi Kapılı Çınar ve anıt ağaçların bulunduğu alanı ziyaret eden Vali Kaya, bu eşsiz doğal miras hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köy Muhtarı Yüksel Tutuk'u da ziyaretleri boyunca Vali Kaya'ya eşlik etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dzeko'yu bu hale getiren futbolcu sessizliğini bozdu
img

İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
img

Süper Lig'e geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Son Dakika Haberleri

Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç? Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.