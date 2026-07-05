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Bitlis Valisi Ahlat'ta incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Ahlat'ta incelemelerde bulundu
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mülkiye Başmüfettişleri ile Ahlat'ta Yeniköprü köyünde yapımı tamamlanan BSK asfalt yolu inceledi, köy sakinlerini dinledi. Ardından 1071 Ahlat Anma Şenlikleri etkinlik alanında çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mülkiye Başmüfettişleri Dr. İmran Kürşad Ağca ve Mustafa Akgül ile birlikte Ahlat'ta inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında Yeniköprü köyünü ziyaret eden Vali Karakaya, beraberindeki heyet ile yapımı tamamlanan 3 bin 100 metrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yolda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Karakaya, yapımı tamamlanan asfalt yolun hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Karakaya ve beraberindekiler daha sonra 1071 Ahlat Anma Şenlikleri'nin düzenlendiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi (Çarho) etkinlik alanında ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya, beraberindeki heyet ile alanda yürütülen çalışmalar ve yakın zamanda gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelere; Mülkiye Müfettişi Arif Oltulu, Ahlat Kaymakam Vekili ve Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Vali Yardımcısı Vekili ve Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kaymakam adayları ve ilgili birim amirleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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