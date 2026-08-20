Haberler

Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in bir sonraki olası transferinden elde edilecek yüzde 20'lik payın 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertliler, yapılan anlaşmada herhangi bir üst sınır bulunmadığını dile getirdi.

  • Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in sonraki satışından alacağı %20'lik payın en fazla 1,5 milyon Euro ile sınırlandırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Kulüp, olası bir transfer durumunda %20 satış payının söz konusu olduğunu ve herhangi bir üst sınır bulunmadığını belirtti.
  • Fenerbahçe, bu tür dezenformasyonların tekrarı halinde ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Real Madrid forması giyen eski futbolcusu Arda Güler'in olası bir sonraki transferinden elde edilecek paya ilişkin medyada yer alan iddialar hakkında resmi bir kamuoyu bilgilendirmesi yayımladı.

''İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gazeteci Ahmet Selim Kul tarafından öne sürülen ve Fenerbahçe'nin Arda Güler’in sonraki satışından alacağı %20'lik payın en fazla 1,5 milyon Euro ile sınırlandırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

''Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz.

Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği %20'lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Nereden nereye! Yeni takımı çok konuşulur
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada