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Vali Karakaya, Bayram Öncesi Güvenlik Denetimlerini İnceledi

Vali Karakaya, Bayram Öncesi Güvenlik Denetimlerini İnceledi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı öncesinde emniyet ve jandarmaya ait yol kontrol noktalarındaki denetimleri yerinde inceledi. Trafik kurallarına uymaları yönünde vatandaşlara çağrıda bulunan Karakaya, huzurlu bir bayram geçirmeleri için tedbirlerin önemini vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı öncesi emniyet ve jandarmaya ait yol kontrol noktalarındaki denetimler hakkında bilgiler aldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, denetimlerin yapıldığı yol kontrol noktalarındaki güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan Vali Karakaya'nın vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde incelediği belirtildi.

Bayram döneminde trafik yoğunluğunun arttığını belirten Karakaya, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için herkesin kurallara azami dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Karakaya, "Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımına özen gösterilmesi ve özellikle uzun yola çıkan vatandaşlarımızın belirli aralıklarla dinlenmeleri büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyor, kazasız, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Karakaya'ya, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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