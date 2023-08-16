Vali Kaldırım veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi'nde Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım için veda töreni düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak yerini Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e bırakan Çetin Oktay Kaldırım için Sakarya Valiliği'nde veda töreni düzenledi. Sakarya'da 3 yıl görev yapan Kaldırım, törene katılan herkesten helallik isteyerek Sakarya'ya veda etti. Veda törenine bürokratlar, siyasetçiler, protokol, STK başkanları, valilik personeli ve sevenleri katıldı. Çetin Oktay Kaldırım, "3 yıldır Sakarya'da hizmet yaptık çok uyumlu şekilde çalıştık. İnşallah arkamızdan çok güzel konuşulur. Deprem bölgesinde Sakarya çok güzel çalıştı. Bu koltuklar geçici, milletin emaneti. Buradan tavsiyem olsun bu koltuklarda millet için çalışalım. Sakarya çok asil ve yüce bir millet. Çok çalışıp gayretli olalım, inşallah bu asil millet sonsuza dek payidar olur. Biz göreve daima hazırız. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. - SAKARYA