Vali Kaldırım, sosyal medyada en çok etkileşim alan 2'nci vali oldu

SAKARYA (İHA) – Temmuz ayı içerisinde valilerin sosyal medya performansları değerlendirildi. Bu çerçevede, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medyada en çok etkileşim alan 2'nci vali oldu.

Ülke genelinde dijital gözlemcilik faaliyetleri yürüten ve yapay zeka destekli internet, haber ve sosyal medya takip uygulamasının, Temmuz ayı içerisinde valilerin sosyal medya performanslarına dair raporu açıkladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 79 ilin valisini geride bırakarak bu raporda 2'nci sırada yerini aldı. Vali Kaldırım yayınlanan raporu, "Sosyal medya hesaplarımıza teveccüh gösteren Sakaryalı hemşehrilerime ve değerli takipçilere müteşekkirim" ifadeleriyle paylaştı. - SAKARYA