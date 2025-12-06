Haberler

Vali Musa Işın: "AFAD, insan hayatının en kritik anlarında milletin yanında yer alan bir kurum"

Kütahya Valisi Musa Işın, ildeki AFAD gönüllülerinin deprem hazırlık süreçlerindeki önemini vurgulayarak, devlet-millet dayanışmasının afetlerle mücadeledeki rolünü belirtti.

Vali Musa Işın, "Kütahya'mız deprem bölgesinde yer alan bir il. Bu nedenle daha dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor" dedi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Destek AFAD gönüllüleri ve AFAD personeliyle birlikte Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İl Müdürü İsmail Özkan, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen gönüllü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eğitim, faaliyet ve görev süreçlerinde gönüllülerin kapasitelerini artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Özkan, fedakarlıkları ve özverileri nedeniyle tüm gönüllülere teşekkür etti.

Vali Musa Işın, gönüllülerin toplum adına üstlendikleri sorumluluğun büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek AFAD ailesine teşekkür etti. AFAD'ın insan hayatının en kritik anlarında milletin yanında yer alan bir kurum olduğunu vurgulayan Vali Işın, gönül esasıyla yapılan bu hizmetin önemine dikkat çekti.

Kütahya'da 12 bini aşkın AFAD gönüllüsü bulunduğunu belirten Vali Işın, ilin deprem bölgesinde yer almasına değinerek hazırlık çalışmalarının kritik önem taşıdığını söyledi. Vali Işın, "Kütahya'mız deprem bölgesinde yer alan bir il. Bu nedenle daha dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. İl Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz, sizlerin desteğiyle hızlı, etkin ve teknik açıdan güçlü çalışmalar yürütmektedir. İnşallah gönüllülerimizin katkısıyla daha da güçleneceğiz" dedi.

Devlet-millet dayanışmasının afetlerle mücadelede belirleyici olduğunu vurgulayan Vali Işın, "Milletimize, komşumuza, zorda olana sahip çıkacağız. Bugün biz yardım ederiz, yarın belki bizim yardımımıza koşanlar olacaktır. Allah hepimizi afetlerden korusun. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
