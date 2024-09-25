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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'e Veda Töreni Düzenlendi

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'e Veda Töreni Düzenlendi
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Son çıkan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim için düzenlenen veda töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Anadolu insanına hizmet etmenin kendisi için bir gurur olduğunu ifade etti. Sarıibrahim, Karaman'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ve kente dair olumlu görüşlerini paylaştı.

Son çıkan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim için veda töreni düzenlendi.

Sarıibrahim, kendisine bu görevi layık gördüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Anadolu insanı ve coğrafyasına hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Sarıibrahim," Anadolu'nun insanlarına, hiçbir dil, ırk, inanç, siyasal parti ayrımı gözetmeden bu değerli insanların dünyaya, medeniyeti, ahlakı, inancı, eşitliği, refahı ve adaleti getireceği inancımızla çalıştık. Hocalarımız bu toprağa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu hep anlattılar. Bu ülkeye hizmet etmenin insanın hayatında yaşayabileceği en büyük gurur, mutluluk ve şeref olduğunu düşünüyorum" dedi.

Karaman'daki görevinin hayatında önemli yeri olduğunu anlatan Sarıibrahim, "Karaman'ın benim gönlümde her ilçesiyle ayrı bir yeri ve değeri var. Anadolu'nun beşiği gerçekten burası. 1990 yıllarda kazandığı ekonomik ivmeyle beraber gerçekten başka bir yere dönüşmüş. Bugün Karaman'ın Orta Anadolu'da ufku en açık illerden olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten üreten insanlar var. Üreten bir kabiliyet ve yetenek var" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sarıibrahim, kendisini uğurlamaya gelenlerle valilik konutu bahçesinde vedalaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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