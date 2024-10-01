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Vali Hülya Kaya, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Vali Hülya Kaya, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti
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Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yalova'da yaşayan yaşlılarla bir araya geldi. Vali Kaya, kahvaltı programı düzenleyerek, yaşlıların evlerini ziyaret etti ve onların taleplerini dinledi.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yalova'da yaşayan yaşlılarla bir araya geldi.

Vali Kaya, etkinlik çerçevesinde hem kahvaltı programına katıldı hem de asırlık çınarların evlerine konuk oldu. 93 yaşındaki Hafize Tetik, 87 yaşındaki İbrahim Yöney, 83 yaşındaki Gülfiye Durmaz, 74 yaşındaki Şerife Şahin ve 65 yaşındaki Zeki Gökçe'yi evinde ziyaret eden Vali Kaya, onların hayır dualarını alarak istek ve taleplerini dinledi. Vali Kaya'ya Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile SYDV Müdür Vekili Gülhanım Süleymanağaoğlu da eşlik etti.

1 Ekim'de düzenlenen kahvaltı programında ise Vali Kaya şehirde yaşayan asırlık çınarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Günün anlam ve önemine istinaden konuşan Vali Kaya, "Geleneklerimizi sürdürmek sizlerin duası ile mümkün" dedi.

"Sizler bizim en değerli hazinemizsiniz"

Vali Kaya, kahvaltı sırasında yaptığı konuşmada, yaşlıların topluma olan katkılarına değinerek, "Geçmişten günümüze deneyimleriniz ve bilgileriniz bizlere ilham oluyor. Sizlerden aldığımız güç ile nesilden nesile geleneklerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman gerek toplantılarda gerekse birebir ziyaretlerimizde bir araya geliyoruz. Sizlerden aldığımız nasihatler bizim geleceği şekillendirmemizde büyük katkı sağlıyor. Buradan her birinizin ellerinden bir kez daha öpüyor hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Vali Kaya, Yalova'nın farklı mahallelerinde yaşayan yaşlıların evlerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında yaşlılarla birebir sohbet etme fırsatı bulan Kaya, onların ihtiyaçlarını dinleyerek, taleplerini not aldı. Ziyaret ettiği evlerden birinde 93 yaşındaki Hafize Tetik ile keyifli anlar paylaşan Vali Kaya, "Sizlerin hayat hikayeleri, bizim için çok değerli. Sizi dinlemek, sizlerle zaman geçirmek bize büyük mutluluk veriyor" dedi. Hafize Tetik de Vali Kaya'ya nazik ziyareti için teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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