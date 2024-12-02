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Vali Hülya Kaya'dan Huzurevi Sakinleriyle Turşu Etkinliği

Vali Hülya Kaya'dan Huzurevi Sakinleriyle Turşu Etkinliği
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Yalova Valisi Hülya Kaya, Paşakent Huzurevi'nde kışlık turşu hazırlama etkinliği düzenleyerek huzurevi sakinleriyle keyifli anlar yaşadı ve geleneksel tariflerin yaşatılmasına katkıda bulundu.

Yalova Valisi Hülya Kaya, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek turşu kurdu.

Vali Hülya Kaya, Paşakent Huzurevi'nde yaşayan hanımlarla birlikte geleneksel tariflerle kışlık turşu hazırladı. Etkinlikte, hem keyifli anlar yaşandı hem de kışlık turşu hazırlama geleneği yaşatıldı. Vali Kaya, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonlarını artırdığını kaydetti.

Huzurevi sakinlerinin yalnızca kışlık hazırlıklar yapmalarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplum içinde dayanışma ve birlikteliği de pekiştirmiş olduğunu söyleyen Vali Kaya, "Anlamlı bir etkinlikte büyüklerimizle birlikte kışlık turşularımızı hazırladık. Limon mu sirke mi derken keyifli anlara şahit olduk. Bizler geleneklerine bağlı nesilleriz ve bu bilinçle de bunu genç nüfusa aşılamak istiyoruz. Gençlerimiz geleneklerini unutmamalı" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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