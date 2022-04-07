Vali Hulusi Şahin sektör buluşmalarında balıkçılar esnafı ile buluştu

BATMAN (İHA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in, şehrin üreticileri, iş insanları ve esnaf ile buluşarak sorunlarını doğrudan dinlemesi için Batman Belediyesi tarafından düzenlenen sektör buluşmalarının 9.'sunu balıkçı esnafının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tilmerç Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleşen 'Sektör Buluşmaları' programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük ile Belediye Birim Müdürleri ve Balıkçı esnafı katıldı. Balıkçı esnafının hijyenik ve korunaklı bir şekilde şehrin farklı noktalarında vatandaşa daha iyi hizmet sunmaları için 9. sektör Buluşması'nı balıkçı esnafıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Şahin, sadece meydan mahallesinde kümelenen balıkçı esnafını şehrin diğer noktalarına yayarak vatandaşın daha kolay erişebileceği ve balıkçı esnafının da daha modern şartlarda işlerini yürütmelerini amaçladıklarını belirtti.

Alo Tevşo, Sere Tabla ve Tilmerç Kapalı Semt pazarlarının bölümler halinde daha kullanışlı bir şekilde düzenlenmesi ve etrafının kepenklerle kapatılacağını belirten Vali Şahin, bu kapalı semt pazarlarına mevcut dükkanlarını terk etmek şartıyla yerleşmek isteyen balıkçı ve sakatatçılara yer tahsisi yapılacağını ifade etti.

Şehrin güneyinde devam eden imar çalışmalarında toptancı balıkçı esnafına da yer belirleyeceklerini ve en geç bir sene içerisinde yeni yerlerine taşınacaklarının müjdesini veren Vali Şahin, şehir merkezinde kötü koku ve görüntü ile vatandaşlara, çevreye rahatsızlık veren ve iptidai şartlarda satış yapan balıkçı ve sakatatçılara müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Esnafın görüş ve taleplerini dinleyerek önerilerini değerlendiren Vali Şahin, esnafın istediği şekilde bir düzenlemeye gidilerek ilgili birim müdürlerine yapılacak düzenlemeler için talimat verdi. - BATMAN