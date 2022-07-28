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Vali Hatipoğlu, patoz yaptı

Vali Hatipoğlu, patoz yaptı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, biçilen buğday başağını yaba ile patoz makinense atarak çiftçilere yardımcı oldu.

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, biçilen buğday başağını yaba ile patoz makinense atarak çiftçilere yardımcı oldu.

Tokat'ın Artova ilçesinde temaslarda bulunan Vali Hatipoğlu, yol güzergahı üzerindeki tarlada çalışan köylüleri ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Hatipoğlu, patoz yapan çiftçilere yardımcı oldu. Vali Hatipoğlu, biçilen buğday başağınıı yaba ile patoz makinesine attı. Verim ve kalitenin yüksek olduğu bir hasat sezonu dileyen Vali Hatipoğlu, bereketli ve bol kazançlar diledi.

Eski eşyalar müzesinin açılışını yaptı

Vali Hatipoğlu, Artova Kaymakamlığı desteği ile Bülent ve Aydın Şanlı tarafından babaları Ahmet Duran Şanlı'nın anısı için oluşturulan eski eşya ve tarım araç gereçlerinin yer aldığı müzenin açılışına katıldı. Eski eşyalar müzesini gezen Vali Hatipoğlu, sergilenen tarım aletleri ve eşyaları yakıdan inceledi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selahattin Hatipoğlu Artova Tokat Yerel Haberler

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