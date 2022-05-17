Vali Hatipoğlu'dan, 'Çiçek göndermeyin, bağış yapın çağrısı' çağrısı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Tokat Valisi olarak atanan Numan Hatipoğlu, çiçek gönderilmesi yerine bağış yapılması çağrısında bulundu.

Valiler kararnamesi ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden Tokat Valisi olarak atanan Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. İlk kaymakamlık görevini Tokat'ta yaptığına dikkat çeken Vali Hatipoğlu, "3 yılı aşkın süredir büyük bir şevk ve heyecanla görev yaptığım Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden, 1996 yılında ilk defa Kaymakam vekili olarak göreve başladığım Reşadiye ilçemizin bağlı olduğu Tokat ilimize Vali olarak atanmanın onurunu taşımaktayım. Gaziosmanpaşa'da görev yaptığım sürede, ilçemizin her kademesinde benimle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve çaba gösteren çalışma arkadaşlarıma ve ilçemizdeki tüm paydaşlara, halkımıza hizmet etme gayretindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Hatipoğlu, çiçek gönderilmesi yerine Tokat Merkez SYDV TR420001000239352569595003 nolu hesaba bağış yapılması çağrısında bulundu. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel