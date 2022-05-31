Vali Hacıbektaşoğlu, vefat eden askerin ailesine taziyede bulundu - Haberler

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ardahan'da görev yapmakta iken hastalanarak tedavisine Erzurum'da devam edilen ve daha sonra vefat eden Uzman Çavuş Kemal Zorlu'nun (28) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Uzman Çavuş Kemal Zorlu'nun Siirt Merkez Yeni Mahallede ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Zorlu'nun babası Cemalettin Zorlu, ninesi Medine Zorlu ve yakınlarına taziyelerini ileterek, sabır ve baş sağlığı temennisinde bulundu. Zorlu'nun babası ve yakınlarıyla bir süre sohbet edip acılarını paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Vefat eden kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Zorlu ailemize de Sabr-i Cemil diliyorum" dedi

Vali Hacıbektaşoğlu'na taziye ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı eşlik etti.

Vefat eden Uzman Çavuş Kemal Zorlu'nun, 28 yaşında ve bekar olduğu belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel