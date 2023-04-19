Vali Hacıbektaşoğlu, Tillo'da muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Tillo ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesi ev sahipliğinde Millet Bahçesi'nde Siirt merkez ve Tillo ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların tek tek ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti. Muhtarların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların taleplerini yetkililere not aldırdı. Muhtarların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siirt'in, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve huzurun, hoşgörü ile yoğrulduğu kadim bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Muhtarlarımızın sorunlarını ve taleplerini çözmek bizlerin asli görevidir. Muhtarlarımızın bizlere aktardığı talepler en kısa zamanda imkanlar dahilinde değerlendirilecektir. Amacımız yaşadığımız şehrin yaşam ve refah seviyesini daha da yükseltmektir. Tüm çaba ve çalışmalarımız bunun içindir" dedi.

Programında söz alan muhtarlar ise, bu güne kadar mahalle ve köylerine verilen hizmet ve desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti. Program, Vali Hacıbektaşoğlu'nun muhtarların Ramazan bayramını tebrik etmesiyle sona erdi.

Düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Vali Yardımcısı ve Tillo Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, Belediye Başkan Yardımcıları, Merkez ve Tillo İl Genel Meclis üyeleri ile köy ve Mahalle muhtarları katıldı.

Program bitiminde Millet bahçesinde çocuklarla da bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla sohbet etti, çeşitli oyuncaklar hediye etti. - SİİRT