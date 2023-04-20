Vali Hacıbektaşoğlu, sahurda mahalle bekçileri ile bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mübarek ramazan ayının son sahur programında, Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri ve emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mübarek ramazan ayının son sahur programında, Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri ve emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Siirt polis evinde bekçiler ve polisler ile birlikte sahur yapan Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen bütün emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, ramazan bayramlarını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Sahur programına, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, emniyet mensupları ve mahalle bekçileri katıldı. - SİİRT