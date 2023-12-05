Vali eşi Yavuz, çocuklarla bir araya geldi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Süreyya Yavuz, çocuklarla yakından ilgilenerek onların hayallerini, isteklerini ve sorunlarını dinledi.

Çocukların eğitim hayatlarına ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yavuz, "Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve kendilerini ifade etmeleri için fırsatlar sunulması gerektiğini" dedi.

Çocuklar ise, Yavuz'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür ettiler. - KARABÜK