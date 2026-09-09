Vali Eldivan VKS üzerinden ‘Yurt Güvenliği’ toplantısına katıldı

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri, 'Yurt Güvenliği' toplantısında ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığındaki toplantıya Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldı.

Toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde üniversiteler ve öğrenci yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler, yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arasındaki koordinasyon başlıkları görüşüldü.

81 ilin katılımıyla düzenlenen toplantıda, illerin üniversite ve öğrenci yurtlarına yönelik güvenlik hazırlıkları ele alındı. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak için alınacak tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıda, güvenlik birimleri ile ilgili kurumların yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıkları ve sahada yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı