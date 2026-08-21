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Bayburt'ta Sünnet Şöleni: Vali Eldivan Çocukları Makamında Ağırladı

Bayburt'ta Sünnet Şöleni: Vali Eldivan Çocukları Makamında Ağırladı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan çocukları Valilik Makamında ağırladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan çocukları Valilik Makamında ağırladı.

Etkinlik kapsamında Valilik makam aracıyla şehir turu yapan çocuklar, turun ardından Vali Eldivan tarafından makamında kabul edildi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Eldivan, onların mutluluğuna ortak olarak çeşitli hediyeler verdi.

Eldivan, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek, devlet olarak çocukların sağlıklı, huzurlu ve güzel bir geleceğe sahip olmaları için her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür eden Eldivan, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek sağlık, mutluluk ve hayırlı bir gelecek temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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