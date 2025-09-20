Bayburt Valisi Eldivan'dan Gaziler Günü Ziyareti

Gaziler Günü dolayısıyla Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte Kıbrıs Gazisi Seyfettin Karadeniz'i ve Şehit Muhammed Güler'in ailesini evinde ziyaret etti.

İlk olarak Gazi Seyfettin Karadeniz'e ziyaret gerçekleştiren Vali Eldivan ve eşi, Karadeniz'in Gaziler Günü'nü kutlayarak, kendisi ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Vali Eldivan, gaziye sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Daha sonra Şehit Muhammed Güler'in ailesiyle bir araya gelen Vali Eldivan ve eşi, Muhammed Güler başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve şehit ailelerine sabır temennisinde bulundu. - BAYBURT