Vali Eldivan: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, bu topraklarda var olduğumuz sürece daima yaşayacaktır'

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Vali Eldivan, mesajında tüm imkansızlıklara rağmen milletini ortak bir ideal etrafında kenetleyerek zafere ulaştıran Atatürk'ün aziz hatırasının, bu topraklarda daima yaşayacağını belirtti.

Cumhuriyetin temelinin atıldığı milli mücadele sürecine dikkat çeken Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin varlık mücadelesine önderlik eden, bağımsızlık ve hürriyet meşalesini yakan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Tüm imkansızlıklara rağmen milletini ortak bir ideal etrafında kenetleyerek zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, bu topraklarda var olduğumuz sürece daima yaşayacaktır. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza dek korunacak ve yaşatılacaktır. Bugün, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirirken; tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecanı geleceğe taşıyor, ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisidir' sözü bizlere rehber olmaya devam etmektedir. Bu anlayışla milletimizin huzuru ve ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden görevimizi sürdürüyoruz.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." - BAYBURT