Bayburt'ta sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaşıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kurban Bayramı dolayısıyla Bayburt Devlet Hastanesinde görev başındaki sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayram programı kapsamında hastaneye giden Vali Eldivan, sağlık personeliyle bir araya geldi. Bayramda vatandaşlara sağlık hizmeti sunan personele çalışmalarında kolaylık dileyen Eldivan, sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Eldivan, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Eldivan, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Eldivan, hastanede bulunan vatandaşların bayramını kutlayarak, tedavi gören hastalara acil şifalar diledi. - BAYBURT

