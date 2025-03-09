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Vali Ekici, 52 Yılını Dolduran Çifte Ziyaret Etti

Vali Ekici, 52 Yılını Dolduran Çifte Ziyaret Etti
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Şırnak Valisi Birol Ekici, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde 52 yıllık evliliklerini kutlayan Süleyman ve Halime Özker çiftini ziyaret etti. Aile yapısının toplum üzerindeki önemine vurgu yapan Ekici, ailelerin güçlendirilmesi için hayata geçirilen destek paketlerini anlattı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında evliliklerinde 52 yılını dolduran çifte ziyarette bulundu.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Şırnak Valisi Ekici, Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Salih Kaya ile Vakıfkent Mahallesi'nde yaşayan 52 yıllık evli Süleyman ve Halime Özker çiftini ziyaret etti.

Vali Ekici, 9 çocuk ve 43 torun sahibi çift ile sohbet etti, evlilik anılarını dinledi. Evliliklerin topluma örnek teşkil ettiğini aktaran Ekici, aile yapısının güçlendirilmesinin toplumun geleceği için taşıdığı öneme dikkati çekti.

Vali Ekici, şunları kaydetti: "Ülkemizde doğurganlık hızı gittikçe geriliyor, nüfus artış hızımız nüfusun kendini yenileme eşiğinin altına düştü, maalesef ülkemizin geleceği açısından bu çok kritik bir durum. 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiş ve aile yapımızı güçlendirmek adına önemli bir destek paketi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, Aile ve Gençlik Fonu ile aile kurma yolunda ilk adımı atacaklar, çocuk sayısına göre sağlanacak nakit yardımları ve diğer teşvikler, ailelerin refahını artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için atılmış değerli adımlardır."

Özker çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Ekici ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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