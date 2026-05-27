İstanbul Valisi Gül: "Darülaceze 130 yıldır olduğu gibi bu dönemde de devletimizin, milletimizin göz bebeği"

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ilk günü Darülaceze sakinleriyle bayram kahvaltısında bir araya geldi. Vali Gül, kahvaltı programının ardından Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı. Vali Gül'e ziyaretinde Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve Şişli AK Parti İlçe Başkanı Serkan Polat eşlik etti.

Burada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze'nin 130 yıldır olduğu gibi bu dönemde de devletin ve milletin göz bebeği olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi inancın, teslimiyetin, merhametin, bağışlamanın, paylaşmanın bir arada olduğu bir bayramımız. Rabbim o bayramın ruhuna uygun yaşamayı nasip etsin. Darülaceze 130 yıllık geçmişi ile gerçekten kendi misyonuna uygun, dünyada parmakla gösterilecek çalışmaları yapıyor. Bizler de her bayram Esra Başkanımızın, yine kıymetli gönüllü Havva annemizin öncülüğünde sizlerle bir araya geliyoruz. Üç nesil bir arada. Çocuklarımızın, annelerin, babaların, babaannelerin, anneannelerin bir arada olduğu bir bayram tadında bayram geçirmeye çalışıyoruz. Darülaceze 130 yıldır olduğu gibi bu dönemde de devletimizin, milletimizin göz bebeği. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda üzerine titrediği, dertleriyle dertlendiği, himaye ettiği, sahiplendiği ve üzerine hizmet anlamında koyarak devam ettirdiği bir kuruluş. Arnavutköy'deki kampüs herhalde dünya ölçeğinde kendi standartlarıyla kıyaslandığında ilk beşe girecek ve bunların içerisinde de belki birinci sırada olan bir sosyal merkez. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, onun liderliğinde yapılan bu tesis devletimizin şefkatli yüzü, devletimizin yumuşak eli. Hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz, burada maddi manevi katkısı olan herkesin çok büyük katkıları var. Ben tekrardan hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise, "Kurban Bayramı sadece bir ibadetin ifası değil; yakınlaşmanın, bölüşmenin, kırgınlıkları unutup bir araya gelmenin, sevgiyle sarılmanın adıdır. Bizim geleneklerimizde bayramın en asil yüzü, hürmette ve vefada gizlidir. İşte bu yüzden yüzyılı aşkın bir süredir bu topraklarda şefkatin ve merhametin ve insan onurunun kalesi olan Darülaceze her bayram sabahı milletimizin kalbinin attığı ilk yer olmuştur. Burası sadece taştan ve duvardan ibaret bir mekan değil; köklü medeniyetimizin insana verdiği değerin, büyüklere duyulan minnetin, küçüklere gösterilen şefkatin yaşayan ve nefes alan en güzel anıtıdır. 130 yıldır bu kapıdan içeri giren her misafir medeniyetimizin o zarif dayanışma ruhuna şahitlik etmektedir. Kıymetli misafirlerimiz, biz burada bayramı gösterişli cümlelerimizle değil ama bir büyüğümüzün yüzündeki sıcak bir tebessümle, çocuklarımızın gözlerindeki parıltıyla kutlarız. Edilen samimi bir duada, uzatılan bir elde, aynı sofrada paylaşılan bir lokmada bayramın o hakiki ve saf ruhunu hissederiz. Bugün bu çatı altında hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan asırlık çınarlarımız ile geleceğin teminatı olan fidanlarımızın bir arada olması, bayramın bereketini katbekat arttırıyor. Bu vesileyle bugün burada geleneksel olarak buluşmamız için çok gayret gösteren saygıdeğer Havva hanımı da tebrik etmek, şükranlarımı arz etmek istiyorum" diye konuştu.

Darülaceze sakini Yiğit Ünatlı, "Ailemizle beraber olmadığımız için bayramımız biraz buruk geçiyor. Başkanımızdan Allah razı olsun, hep bizi ziyaret eder. Onların sayesinde biz burada mutluyuz. Valimiz de bizi her bayram devamlı ziyaret eder. Arkadaşlarımız ile burada merhabalaşırız, bayramlaşırız. Bu program zaten devamlı oluyor, günlerimiz de çok güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

Darülaceze sakini Ali Turan ise, "Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Herkese selam. Haklarını helal etsinler, benim durumun iyi değil. Gerçekten sağlığım kötü. Bayram iyi geçiyor. Sizi gördük mü daha rahat ediyoruz. Bu programdan da memnunuz. Ben tüm dünyada huzur istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı