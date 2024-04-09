Denizli Valisi Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bayramlar bir olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın yaşandığı müstesna zamanlardır" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı. Vali Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiret ayı mübarek Ramazan-ı Şerif'in ardından, barış, huzur ve kardeşlik adına yeni umutların filizlenmesini istediğimiz bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; birlik ve beraberlik duyguları içerisinde sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların unutulup herkesin kucaklaştığı, milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan 'sevinçte ve kederde bir arada olma' geleneğinin hayat bulduğu zamanlardır. Bu bayramda da en büyük temennimiz, huzurumuzun, kardeşliğimizin ve mutluluğumuzun daim olması, Ramazan ayı boyunca olduğu gibi sofralarımızda bereketin eksik olmamasıdır. İnanıyorum ki kalplerimize huzur taşıyan bu kutlu günlerin maneviyatı ve hep bir ağızdan ettiğimiz dualar; insanlığın kalbine rahmet, coğrafyamıza sükünet, ülkemize bereket getirmeye vesile olacaktır.

Bayramlar bir olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın yaşandığı müstesna zamanlardır. Bayram sevincimizi yaşlılarımızla, ihtiyaç sahipleriyle ve düşkünlerimizle paylaşmayı ihmal etmeyelim. Aynı şekilde, şehitlerimizin kıymetli ailelerini, kahraman gazilerimizi ve yetimlerimizi de unutmayalım. Ramazan Bayramının huzur ve güven içerisinde idrak edilmesi için ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram boyunca ilimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu adına görev alacak tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bayram nedeniyle şehir dışına çıkacak vatandaşlarımızdan da yolculukları esnasında trafik kurallarına uymalarını, uykusuz araç kullanmamalarını ve aşırı hızdan kaçınmalarını, mutlaka emniyet kemeri kullanımına özen göstermelerini istirham ediyorum. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönüşmesine izin vermeyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle; Denizlili hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmak temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - DENİZLİ