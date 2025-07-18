Vali Çiftçi, Tayinleri Çıkan Personeline Başarı Belgesi Verdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çalışma ekibinde bulunan ve başka illere tayini çıkan iki personeli unutmadı, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Valilik Koruma Birimi'nde görev yapan Polis Memuru Emin Bedir ve Basın Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet Tarkan Salman'ı tayinleri dolayısıyla makamında kabul etti.

Vali Çiftçi, Polis Memuru Bedir ve Polis Memuru Salman'a "Başarı Belgesi" takdim ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. - ERZURUM