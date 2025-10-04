Vali Çiftçi, İnşaat ve Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, inşaatı devam eden 9.Kolordu Komutanlığına bağlı Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı ve restorasyonu süren Bando Komutanlığı binalarında incelemelerde bulundu.

İncelemeler esnasında Vali Çiftçi'ye; Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik, Mehmet Faruk Kazdal, 9. Kolordu Merkez Komutanı Yarbay Murathan Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat, YİKOB Yatırım İzleme Müdürü Ekrem Yılmaz Aktaş, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Arzu Aras ve İnşaat Yüksek Mühendisi Ömer Ebren eşlik etti.

Vali Mustafa Çiftçi, çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı. - ERZURUM